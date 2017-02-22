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عدن(المندب نيوز) الأناضول

دعاء نائب وزير حقوق الإنسان اليمن ي، محمد عسكر، اليوم الثلاثاء، منظمات الأمم المتحدة المختلفة إلى نقل مكاتبها إلى “عدن”.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيت جيلمور، في الدوحة على هامش المؤتمر الدولي لمقاربات حقوق الإنسان المنعقد حاليا في قطر.

وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة الرئيس اليمن ي عبدربه منصور هادي، إن “نائب الوزير اليمن ي محمد عسكر، قد دعا خلال لقائه نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى نقل عملها، إلى عدن”.

وأضافت الوكالة أنه “تم في اللقاء بحث التعاون القائم بين الحكومة اليمن ية، والمفوضية السامية بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، الذي تعصف به حرب طاحنة منذ حوالي عامين”.

وجدد عسكر، دعوة الحكومة اليمن ية للمسؤولة الحقوقية الدولية، لزيارة اليمن وذلك للاطلاع عن قرب عن وضع حقوق الإنسان، عقب اعتذارها عن دعوة وجهت لها في وقت سابق، لم تعط الوكالة تفاصيل عنها.

وأكد عسكر على أهمية نقل المراكز الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة عدن، وتتواجد فيها الحكومة اليمن ية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات لما من شأنه تسهيل عملها، خاصة أن استمرار المكاتب في صنعاء والتي يسيطر عليها جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحلفائها من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح “تؤثر على حيادية التقارير الصادرة عن تلك المنظمات”.

من جانبها، أعربت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان عن شكرها للدعوة الموجهة لها، مؤكدة أنها ستلبيها في وقت لاحق، مبدية اعتذارها عن عدم تمكنها من انجاز الزيارة خلال الأشهر الماضية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، دعت الحكومة اليمن ية كافة المنظمات الإنسانية بنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قائلة إنها “لا يمكن أن تعمل بحيادية في صنعاء وهي واقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية”.