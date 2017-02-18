🔊 القراءة الصوتية

المكلا (المندب نيوز) خاص

توقع فلكي يمني بدء ايام “سعد الأخبية” خلال الأسبوع القادم .

وقال الفلكي اليمين المعروف احمد الجوبي خلال منشور على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان الثلاثاء القادم سوف يشهد اول ايام “سعد الاخبية” .

موضحاً ان ايام “سعد الاخبية” تكثر فيه الرياح المصاحبة للأتربة , وتعد “سعد الأخبية” عبارة عن اربعة كواكب نيّرة ومتقاربة , واحد منها في وسطها وتمثل برجل بطه , وسمي “سعد الأخبية” بذلك لأنه يطلع في وقت الدفء فيخرج من الهواء ما كان مختبئاً , وسمي ايضا بـ “سعد الأخبية” لخروج المخبآت فيه من الثمار والحشرات .

وافاد انه تبدأ الزواحف التي اختبأت طوال فترة الشتاء بالخروج من جحورها إلى السطح وتنتشر , وذلك لأن البيئة اصبحت ملائمة لخروجها واصبحت الأجواء دافئة .

ويعد هذا النجم من النجوم اليمانية , ومن الأمثال الدارجة عند العرب على هذا النجم ما قالته العرب : ( إذا طلع سعد الأخبية خرج الناس من الأبنية ودهنت الأسقية ) ويقال كذلك: ( سعد الخبايا تطلع فيه الحيايا” جمع حيه” ) .