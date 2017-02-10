🔊 القراءة الصوتية

عدن (المندب نيوز) خاص

أدلى المهندس علي المصعبي رئيس لجنه التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي أمين عام حزب جبهة التحرير بتصريح هام و حصلت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية العربية على نسخه منه حيث جاء فيه .

أن الوضع في الجنوب يزداد تعقيد ووضوح بذات الوقت فقد فضح مسار الأحداث في العمليات القتالية من مع الحسم لإنهاء حاله الحرب في المنطقه ومن يقف عائقاً مبتزا” لعدم تحقيقها وقد كان لمجريات الأحداث في بيحان في جبهات القتال هناك وكذلك مايجرى في منطقه البقع الحدودية وجبهات حرض بالمقارنة معها ومع انتصارات الجنوبيين في المخأ وتزامن ذلك مع ما يجرى في لودر أبين ومكيراس وكرش من إرهاصات متزامنه مع انتصارات للمقاومة الجنوبيه وجنوبيي مايسمى الجيش الوطني ومايحدث من خذلان لجبهات تعز ومارب والبيضاء الشافعيه الاصل كشف وتجلي صارخ لايدع مجال للشك حول الآتي

اولا” أن علي محسن يشترك مع عفاش والحوثيين عبر توافق المجلس السياسي الزيدي الغير معلن في اعاقه الانتصارات والحسم وتسخير صلاحياته الممنوحة بالتوافق لا عاقه ذلك وتشتيت الاستقرار في المناطق المحررة تحديداً في الجنوب بدرجة رئيسيه ومن ثم مناطق الشوافع في اليمن الشمالي المتماسه مع الجنوب وتكديس عشرات الآلاف من الجنود والعتاد لنيه مبيته لعمل يحضر له في الجنوب دون تحريك تلك القوات نحو تحرير صنعاء .

ثانياً يقودون مخطط تمزيق الجنوب فصنعاء بما فيها من قوى حوثعفاشيه ضد الرئيس هادي بينما علي محسن ومن معه في الشرعيه يعمل ضد الحراك والمقاومه الجنوبيه بالاضافه لعمله ضد قوى وشخوص التحرر الناشئة في المناطق الشافعيه في اليمن الشمالي.والسعي الواضح من خلال هذا المخطط ضرب الجنوبيين ببعضهم وهذا مانراه على أرض الواقع من حيث تجليات المشهد بوعي منا أو بغير وعي .

ثالثاً جميعهم ليسوا مع السته الأقاليم كما أنهم بذات الوقت ضد الاقليمين شمال وجنوب

رابعاً سيعملون على بث الفرقه في بعض دول الجوار عندما يتجلى فشلهم أكثر فأكثر ليبتزون به الجوار للرضوخ لرغباتهم في الجنوب وشوافع اليمن ومن ثم يستمر مخططهم الذين يسعون له من تصدير للفوضى في بلدان الجزيرة العربيه.حد قوله .

وطالب المصعبي فخامة الرئيس عبدربه منصور وقادة التحالف العربي تحديداً قياده المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات الشقيقة بالحذر من هذا المخطط المستهدف لشخصه كرئيس وللجنوب كوطن وللجزيرة العربية كانتماء وللدين كهويه اسلاميه ويمكن التصدي لذلك بالدفع لوحده الصف الجنوبي المطالب بهدف أراده شعب الجنوب من جهة وكذلك سرعه دمج وتنظيم المقاومة الجنوبية لجعلها قوة نظاميه تتبع الجيش والأمن في الجنوب من جهة اخرى لإيقاف أي مخططات ضرب الاستقرار والأمن في الجنوب عبر التنظيمات العنفويه المعلبة والمصدرة من صنعاء عبر الحوثعفاشيين وعلي محسن الأحمر على حد سواء.

وأضاف المصعبي أن التقارب الجنوبي الجنوبي بقيام مجلس سياسي وطني جنوبي يدعم كل الأحرار في كل مناطق اليمن الشافعيه وغيرها هو الحل الانجح لفرمله هذا المخطط المشؤوم حد تعبيره وأكد المصعبي أن علي محسن الأحمر ليس على وفاق حقيقي مع الرئيس هادي ولكن لتحالفات الضرورة عملها جعلهم في خندق واحد بدفع من دول الجوار التي كانت حاجتها مبررة لعلي محسن للحد والقضاء على الخطر على أمنها واستقرارها من اليمن الشمالي بوجود المشروع الصهيوايراني بالوكاله عبر الحوثعفاشيين وأثبتت المرحلة عدم صدق علي محسن لحمر ومن ياتمرون بأمرة أحزاب وقيادات في تحقيق ذلك الأمر حد وصفه.

وفي ختام تصريحه أطلق المصعبي نداء عاجل لسرعه وحده الصف الجنوبيه بين كل قوى مقاومته وسياسييه وحراكه ولن تكون وحده الصف ضد هادي كرئيس جنوبي كما يروج له علي محسن ومن يقف في صفه فالوقت ليس لصالحنا كما قال