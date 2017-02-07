الرئيس اليمني: لن تحكمنا إيران مهما كلف الأمر

وأوضح هادي أن “مشروعي الذي قدمت فيه دماء أغلى وأحب الناس إلى قلبي من أسرتي ودماء خيرة الرجال والشباب في كل بقاع يمننا الغالي، هو اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والمواطنة، يمن لا ظالم ولا مظلوم فيه”.

وأضاف الرئيس اليمن، في كلمته التي ألقاها في المهرجان الجماهيري الذي نظمه أبناء محافظة سقطرى بمناسبة زيارته للمحافظة: “لن نخذلكم ولن نسلم البلاد للانقلابيين ،وسنبني اليمن الاتحادي الجديد، ونرفع علمنا الغالي فوق جبال مران، وعلى كل شبر من أرضنا الطاهرة ولن تحكمنا إيران وأدواتها مهما كلنا ذلك”.

وأشار هادي، في المهرجان الذي حضرته قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وشخصيات سياسية واجتماعية وشيوخ وأعيان وجمع غفير من أبناء محافظة سقطرى، إلى أنه قد تم ترقيم 2600 من أبناء سقطرى في قوات الجيش الوطني و545 في قوات حرس الحدود، ليكون أبناء سقطرى هم من يحمون جوهرتهم النادرة ويدافعون عن تراب وطنهم الغالي مع بقية إخوانهم من أبناء المحافظات والأقاليم الأخرى”.