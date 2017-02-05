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( المندب نيوز ) وكالات

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم “عبد الملك المخلافي” – وزير خارجية دولة اليمن – قادمًا من السعودية، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين المصريين.

وقد وصل “المخلافي” على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من الرياض، حيث كان في استقباله بالمطار أعضاء السفارة اليمينة بالقاهرة، وتم إنهاء إجراءات وصوله بصالة كبار الزوار بالمطار القديم.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية اليمن عددًا من المسؤولين في الخارجية لبحث سبل التعاون والملفات المشتركة بين الجانبين، ومتابعة آخر التطورات والأحداث اليمنية.