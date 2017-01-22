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صنعاء (المندب نيوز)د.ب.أ

وصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، العاصمة صنعاء اليوم الأحد، للقاء ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المخلوع علي عبد الله صالح، لبحث سبل استئناف المفاوضات في البلاد التي تشهد حرباً عنيفة منذ قرابة عامين.

وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي، طلب عدم الكشف عن أسمه، إن ولد الشيخ وصل المطار قادماً من مطار جيبوتي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المرجح، أن يعقد المبعوث الأممي خلال الساعات المقبلة لقاءات مع ممثلين مع الحوثيين وحزب صالح من أجل العمل على عقد جولة مشاورات رابعة، بعد تعثر الجولات السابقة في التوصل إلى حل ينهي النزاع المتصاعد باليمن.

وكان ولد الشيخ قد التقى الإثنين الماضي، الرئيس عبدربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، وبحث معه مسألة عقد جولة جديدة من المفاوضات ووقف الأعمال العدائية في البلاد.

وفشلت ثلاث جولات مفاوضات نظمتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية منذ منتصف عام 2015، في التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الأزمة.