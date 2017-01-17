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صنعاء (المندب نيوز) خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية على مواقع عسكرية يمنية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف قصفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء، ومعسكر العرقوب في منطقة خولان جنوب شرق صنعاء، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد في سواحل باب المندب ، معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، و قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ثانية أسفرت عن إحراز تقدم كبير لقوات المقاومة .